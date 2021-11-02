Во Львове сообщили о заминировании трех торговых центров

Фото Нацполиции

Во Львове в полицию поступило сообщение о заминировании трех торговых центров. Людей эвакуировали

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области, передает RegioNews.

Отмечается, что 2 ноября, около 12.30 в полицию поступило анонимное сообщение о минировании сразу трех торговых центров в Львове — торгово-производственного комплекса "Южный”, торгово-развлекательного центра "Кинг Кросс Леополис” и торгового центра "Интерсити” на улице Черновола.

По указанным адресам работают следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи, сотрудники других служб полиции Львовщины, а также патрульные полицейские.

В частности, в ТРЦ "Кинг Кросс Леополис” было эвакуировано 250 посетителей и 450 работников, в ТВК "Южный” — около 370 посетителей и 430 работников. Правоохранители обследуют помещения всех трех центров и прилегающие территории, - говорится в сообщении.

Также полицейские устанавливают личность анонима, который предоставил сообщение о заминировании.

Как сообщалось, вчера в центре Киева "заминировали" ТРЦ, а в Черкассах "заминировали" несколько ТРЦ.