На Вінниччині мисливець підстрелив підлітка, який гуляв біля ставка

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У селі Мала Стратіївка Гайсинського району 26-річний чоловік під час полювання на дичину поцілив з рушниці у 14-річного підлітка, який гуляв із собакою біля ставка

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.

Близько 13:00 год. до поліції надійшло повідомлення з лікарні про те, що до них з непроникаючим вогнепальним пораненням грудної клітини та голови доставлений 14-річний житель села Мала Стратіївка", - йдеться у повідомленні.

Так, поспілкувавшись з хлопцем правоохоронці встановили, що поранення він отримав внаслідок рикошету заряду дробу під час полювання 26-річного односельця на пернату дичину. Зареєстрована зброя у мисливця вилучена.

За фактом травмування дитини поліція розпочала кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині 13-річний юнак з рушниці поранив товариша.