Стало известно, что погибшие в ДТП на Кировоградщине - это тренер по каратэ и трое детей-спортсменов
При столкновении автомобиля КИА Sportage с грузовиком Renault, которое произошло в ночь на понедельник на Кировоградщине, погибли тренер по киокушинкай-каратэ Руслан Тодорашко и трое его воспитанников
Об этом со ссылкой на руководителя Кропивницкого спортклуба по киокушинкай-каратэ Владимира Галимского сообщает Суспильне, передает RegioNews.
В дорожной аварии, которая произошла возле села Новошевченково Кропивницкого района Кировоградской области, погибли тренер по киокушинкай-каратэ Руслан Тодорашко и трое его воспитанников из Кривого Рога, - говорится в сообщении.
По словам Галимского, спортсмены возвращались с Чемпионата Украины, который проходил в Виннице.
В полиции Кировоградской области проинформировали, что, по предварительным данным, водитель автомобиля Киа Sportage во время совершения маневра обгона транспортного средства, которое двигалось впереди, допустил выезд на встречную полосу с последующим столкновением с грузовиком Renault.
Как сообщалось, сегодня ночью на трассе под Кропивницким произошло смертельное ДТП: погибли трое детей.