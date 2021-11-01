З 1 листопада в Україні діють нові правила дорожнього руху

Фото з відкритих джерел

З 1 листопада в Україні набули чинності зміни у правилах дорожнього руху

Як пише RegioNews, про це раніше повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький.

"Із 1 листопада набувають чинності зміни до ПДР. Зміни здебільшого зумовлені необхідністю приведення положень ПДР у відповідність до національних стандартів України, а саме — ДСТУ 4100:2021 та ДСТУ 2587:2021, які розроблені з урахуванням вимог Конвенції про дорожні знаки та сигнали", — повідомив Білошицький.

Зокрема, в Україні з'являться нові дорожні знаки:

житлова зона, пішохідна доріжка;

початок населеного пункту і його закінчення;

напрямки повороту;

місця дозволеної зупинки та стоянки;

заборона руху транспортних засобів;

автозаправні/електрозарядні станції;

місце для зарядки електромобілів;

платна дорога та її кінець;

острівець безпеки;

діагональний пішохідний перехід та інші.

Окрім того, введуть нову дорожню розмітку:

для позначення засобу для заспокоєння руху;

виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки;

перед виходами з території шкіл;

для позначення місця концентрації ДТП;

для позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо.

до чинної вертикальної розмітки додається нова: жовто-червона.

"У ПДР змінено вимоги щодо крайової дорожньої розмітки відповідно до положень ДСТУ 2587:2021, де крайовою є лише розмітка 1.2. Саме КУпАП зміни не торкнулись, тож відповідальність за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг залишається тою, що і була", — зазначив Білошицький.

Також зміни стосуватимуться руху велосипедистів, пішоходів та осіб із порушенням зору:

нове визначення велосипедної доріжки;

поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду;

вказані права та обов’язки велосипедистів, детально регламентується, як вони повинні діяти під час руху;

регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб з порушенням зору.

"Щодо велосипедистів, то адміністративна відповідальність для них також залишається незмінною, а саме за ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин) КУпАП", — додав один з керівників патрульної поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні хочуть позбавляти водійських прав за перевищення швидкості.