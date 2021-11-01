З 1 листопада в Україні діють нові правила дорожнього руху
З 1 листопада в Україні набули чинності зміни у правилах дорожнього руху
Як пише RegioNews, про це раніше повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький.
"Із 1 листопада набувають чинності зміни до ПДР. Зміни здебільшого зумовлені необхідністю приведення положень ПДР у відповідність до національних стандартів України, а саме — ДСТУ 4100:2021 та ДСТУ 2587:2021, які розроблені з урахуванням вимог Конвенції про дорожні знаки та сигнали", — повідомив Білошицький.
Зокрема, в Україні з'являться нові дорожні знаки:
- житлова зона, пішохідна доріжка;
- початок населеного пункту і його закінчення;
- напрямки повороту;
- місця дозволеної зупинки та стоянки;
- заборона руху транспортних засобів;
- автозаправні/електрозарядні станції;
- місце для зарядки електромобілів;
- платна дорога та її кінець;
- острівець безпеки;
- діагональний пішохідний перехід та інші.
Окрім того, введуть нову дорожню розмітку:
- для позначення засобу для заспокоєння руху;
- виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки;
- перед виходами з території шкіл;
- для позначення місця концентрації ДТП;
- для позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо.
- до чинної вертикальної розмітки додається нова: жовто-червона.
"У ПДР змінено вимоги щодо крайової дорожньої розмітки відповідно до положень ДСТУ 2587:2021, де крайовою є лише розмітка 1.2. Саме КУпАП зміни не торкнулись, тож відповідальність за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг залишається тою, що і була", — зазначив Білошицький.
Також зміни стосуватимуться руху велосипедистів, пішоходів та осіб із порушенням зору:
- нове визначення велосипедної доріжки;
- поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду;
- вказані права та обов’язки велосипедистів, детально регламентується, як вони повинні діяти під час руху;
- регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб з порушенням зору.
"Щодо велосипедистів, то адміністративна відповідальність для них також залишається незмінною, а саме за ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин) КУпАП", — додав один з керівників патрульної поліції.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні хочуть позбавляти водійських прав за перевищення швидкості.