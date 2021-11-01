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01 листопада 2021, 10:32 614

З 1 листопада в Україні діють нові правила дорожнього руху

01 листопада 2021, 10:32 614
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Фото з відкритих джерел
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З 1 листопада в Україні набули чинності зміни у правилах дорожнього руху

Як пише RegioNews, про це раніше повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький.

"Із 1 листопада набувають чинності зміни до ПДР. Зміни здебільшого зумовлені необхідністю приведення положень ПДР у відповідність до національних стандартів України, а саме — ДСТУ 4100:2021 та ДСТУ 2587:2021, які розроблені з урахуванням вимог Конвенції про дорожні знаки та сигнали", — повідомив Білошицький.

Зокрема, в Україні з'являться нові дорожні знаки:

  • житлова зона, пішохідна доріжка;
  • початок населеного пункту і його закінчення;
  • напрямки повороту;
  • місця дозволеної зупинки та стоянки;
  • заборона руху транспортних засобів;
  • автозаправні/електрозарядні станції;
  • місце для зарядки електромобілів;
  • платна дорога та її кінець;
  • острівець безпеки;
  • діагональний пішохідний перехід та інші.

Окрім того, введуть нову дорожню розмітку:

  • для позначення засобу для заспокоєння руху;
  • виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки;
  • перед виходами з території шкіл;
  • для позначення місця концентрації ДТП;
  • для позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо.
  • до чинної вертикальної розмітки додається нова: жовто-червона.

"У ПДР змінено вимоги щодо крайової дорожньої розмітки відповідно до положень ДСТУ 2587:2021, де крайовою є лише розмітка 1.2. Саме КУпАП зміни не торкнулись, тож відповідальність за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг залишається тою, що і була", — зазначив Білошицький.

Також зміни стосуватимуться руху велосипедистів, пішоходів та осіб із порушенням зору:

  • нове визначення велосипедної доріжки;
  • поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду;
  • вказані права та обов’язки велосипедистів, детально регламентується, як вони повинні діяти під час руху;
  • регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб з порушенням зору.

"Щодо велосипедистів, то адміністративна відповідальність для них також залишається незмінною, а саме за ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин) КУпАП", — додав один з керівників патрульної поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні хочуть позбавляти водійських прав за перевищення швидкості.

ПДР поліція водії правила

 
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