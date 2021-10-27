Смертельна ДТП у Харкові: винуватець аварії покинув лікарню

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У Харкові водій автомобіля Infiniti Микола Харківський, який влаштував смертельну ДТП, отримав амбулаторну допомогу та покинув лікарню. У лікарні перебуває ще троє людей - пасажири автомобіля Infiniti

Як передає RegioNews, про це повідомляє Depo.Харків.

На сьогоднішній день у лікарні швидкої допомоги знаходяться три людини. Це пасажири. Водій 16 років від народження сильно не постраждав, йому надали допомогу амбулаторно і він пішов із лікарні", - сказала заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

За її словами, у всіх пасажирів Infiniti стан стабільний, їхньому життю нічого не загрожує.

Крім того, вона більш детально розповіла про стан постраждалих. Так, у юнака 19 років - закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, забій голови, вивих плеча, забій тулубу. У дівчини, якій 16 років, закритий перелом лівого бедра, забій м'яких тканин голови тулубу. Вона також на лікуванні, її стан стабільний. Ще один - юнак 19 років. У нього закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, забій голови, шиї, закритий перелом ключиці.

Нагадаємо, Національна поліція відкрила кримінальне провадження по факту смертельної ДТП, що сталася вночі у Харкові. Керував автомобілем Infiniti 16-річний водій. Винуватцем резонансної аварії є Микола Харківський, 2005 року народження, який мешкає в Харкові. Дороге авто він отримав нещодавно в подарунок від батьків, а 18 вересня його зупиняли патрульні через порушення правил дорожнього руху та водіння без посвідчення водія.

Раніше повідомлялось, що у Харкові ввечері 26 жовтня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Infiniti, Chevrolet і Skoda. Автомобіль марки Infiniti виїхав на червоне світло і вчинив зіткнення з автомобілем марки Chevrolet Aveo червоного кольору, а також з іншим автомобілем, марки Skoda.