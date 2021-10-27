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27 октября 2021, 15:20 173

Смертельное ДТП в Харькове: выяснили, на кого зарегистрировано авто, на котором совершена авария

27 октября 2021, 15:20 173
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Фото Нацполиции
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Автомобиль "Инфинити", за рулем которого 16-летний парень в Харькове совершил ДТП, зарегистрирован на его мать

Об этом на брифинге сказал начальник отдела ГУНП Украины в Харьковской области Александр Умников, передает RegioNews.

Несовершеннолетний водитель автомобиля "Инфинити", который на проспекте Гагарина вечером 26 сентября на большой скорости въехал в автомобиль "Шевроле", не получал удостоверение водителя.

По словам полицейского, автомобиль зарегистрирован на мать водителя 2005 года рождения.

Водительского удостоверения не было, он не получал удостоверения, - сказал Умников.

Он добавил, что автомобиль "Инфинити" ехал на красный сигнал светофора, "Шевроле" - на зеленый сигнал.

После ДТП несовершеннолетнего водителя "Инфинити" задержали в порядке ст. 208 УПК РФ, он помещен в СИЗО. Проводятся следственные действия и назначен ряд сложных судебных экспертиз. Его еще не допрашивали.

Также полицейский подтвердил, что в июле 2021 года водитель привлекался к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 122 УК Украины (умышленное причинение телесных повреждений средней степени тяжести) и осужден к условному лишению свободы.

Кроме того, по словам руководителя Управления патрульной полиции Харьковской области Алены Стрижак, водитель 18 сентября был остановлен за нарушение правил дорожного движения и привлечен к административной ответственности, в отношении него составили два протокола, в том числе за управление транспортным средством без удостоверения. Дальнейшее рассмотрение будет осуществлять Дзержинский районный суд Харькова.

Как сообщалось, вчера вечером произошло смертельное ДТП в Харькове: машина на бешеной скорости пронеслась на красный свет.

Впоследствии 16-летнего водителя, повлекшего смертельную аварию в Харькове, задержали: он щеголял, что гоняет на "красный".

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