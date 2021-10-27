МОЗ дозволило COVID-вакцинацію для дітей від 12 років не з груп ризику

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Міністерство охорони здоров'я України дозволило вакцинацію від COVID для дітей старше 12 років, які не належать до груп ризику, за певних умов

Про це йдеться в наказі Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

Згідно із затвердженими рекомендаціями, вакцинація від COVID-19 дітей не з груп ризику і пріоритетної вакцинації може бути проведена при наявності щеплень, які відповідають віку з урахуванням затверджених протипоказань до вакцинації.

У разі дефіциту вакцин треба пріоритетно забезпечити вакцинами проти COVID-19 дітей від 12 років та дорослих, які віднесені до пріоритетних груп вакцинації, мають високі ризики тяжкого перебігу COVID-19 та серйозних ускладнень від нього.

Враховуючи дані щодо безпеки та ефективності вакцини Pfizer для дітей віком від 12 років, а також зростання захворюваності SARS-CoV-2 серед дітей, рекомендується проводити вакцинацію осіб віком від 12 до 17 років, - йдеться в додатках до наказу.

У МОЗ додають, що використання Pfizer протипоказано при наявності в анамнезі серйозної алергічної реакції на один з компонентів вакцини. Дітям, які перенесли міокардит або перикардит після першої дози вакцин Pfizer/BioNTech, необхідно відкласти введення другої дози до отримання наукових даних.

Особи, у яких в анамнезі був міокардит, не пов'язаний з вакцинацією проти COVID-19, і вони більше не перебувають під наглядом кардіолога, мають бути вакциновані проти COVID-19. Також рекомендується відстрочити вакцинацію проти COVID-19 дітей, які перенесли дитячий мультисистемний запальний синдром до отримання додаткових наукових даних, - зазначають у МОЗ.

Вакцина Pfizer для дітей від 12 років використовується за схемою введення 2 доз (0,3 мл) з інтервалом між першою і другою дозою 21-28 діб.

Як повідомлялося, в Україні відсоток дітей серед хворих на коронавірус не збільшився.

Водночас відомо, що вакцинація від коронавірусу дітей в Україні не буде обов'язковою, але може бути рекомендованою.