Вакцинація від коронавірусу дітей в Україні не буде обов'язковою, але може бути рекомендованою – Рубан

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Про це розповів голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі 24 каналу, передає RegioNews.

Рубан підкреслив, що в Україні вже почали прищеплювати неповнолітніх дітей (старше 14 років) від коронавірусу. І ніяких побічних реакцій зафіксовано не було.

Також Олег Рубан каже, що у світі вже почали вакцинувати дітей від коронавірусу. Адже, за його словами, ця категорія населення дуже схильна до зараження дельта-збудником.

І хоча вакцинація дітей в Україні не обов'язкова, чиновник вважає, що щеплення їм все ж потрібно робити.

Як і весь світ, потрібно вакцинувати дітей в повному обсязі. Дельта-збудник вражає саме дитяче та підліткове населення, - підкреслив він.

Також він зазначив, представники яких професій повинні бути обов'язково вакциновані. На його переконання, це: поліцейські; медпрацівники; освітяни.

Як повідомлялося, Ляшко розповів про вакцинацію дітей та повторне щеплення для українців через рік.

Також стало відомо, що Кабмін планує виділити у 2022 році на вакцинацію від COVID-19 6 мільярдів гривень.