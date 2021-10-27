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27 октября 2021, 14:16 221

Минздрав позволил COVID-вакцинацию для детей от 12 лет не из групп риска

27 октября 2021, 14:16 221
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Фото из открытых источников
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Министерство здравоохранения Украины разрешило вакцинацию от COVID для детей старше 12 лет, которые не относятся к группам риска, при определенных условиях

Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

В соответствии с утвержденными рекомендациями, вакцина от COVID-19 детей из групп риска и приоритетной вакцинации может быть проведена при наличии прививок, которые отвечают возрасту с учетом утвержденных противопоказаний к вакцинации.

В случае дефицита вакцин нужно приоритетно обеспечить вакцинами против COVID-19 детей от 12 лет и взрослых, которые отнесены к приоритетным группам вакцинации, имеют высокие риски тяжелого течения COVID-19 и серьезных осложнений от него.

Учитывая данные о безопасности и эффективности вакцины Pfizer для детей в возрасте от 12 лет, а также рост заболеваемости SARS-CoV-2 среди детей, рекомендуется проводить вакцинацию лиц в возрасте от 12 до 17 лет, - говорится в приложениях к приказу.

В Минздраве добавляют, что использование Pfizer противопоказано при наличии в анамнезе серьезной аллергической реакции на один из компонентов вакцины. Детям, которые перенесли миокардит или перикардит после первой дозы вакцин Pfizer/BioNTech, необходимо отложить введение второй дозы до получения научных данных.

Лица, у которых в анамнезе был миокардит, не связанный с вакцинацией против COVID-19, и они больше не находятся под наблюдением кардиолога, должны быть вакцинированы против COVID-19. Также рекомендуется отсрочить вакцинацию против COVID-19 детей, которые перенесли детский мультисистемный воспалительный синдром до получения дополнительных научных данных, - отмечают в Минздраве.

Вакцина Pfizer для детей от 12 лет используется по схеме введения 2 доз (0,3 мл) с интервалом между первой и второй дозой 21-28 суток.

Как сообщалось, в Украине процент детей среди больных коронавирусом не увеличился.

В то же время известно, что вакцинация от коронавируса детей в Украине не будет обязательной, но может быть рекомендованной.

Минздрав COVID-19 дети Pfizer вакцинация

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