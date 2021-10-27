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Понад 22 тисячі нових COVID-хворих і майже 700 смертей: МОЗ опублікувало дані за добу
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27 жовтня 2021, 08:44 10

Понад 22 тисячі нових COVID-хворих і майже 700 смертей: МОЗ опублікувало дані за добу

27 жовтня 2021, 08:44 10
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Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу в Україні зафіксовано 22 574 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, а 692 пацієнтів померли. Серед нових хворих - 1 532 дітей

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Також за минулу добу госпіталізували 5 925 осіб. Одужали 11 593 людини, летальних випадків - 692.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1874), Харківській (1641), Одеській (1477), Львівській (1426) областях та Києві (1416).

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 825 733 осіб, з них одужали 2 401 705 осіб, померли 65 628 осіб.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, кому не можна вакцинуватися від COVID-19.

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