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У Києві за добу померли 54 людини, серед них однорічний хлопчик - Кличко
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27 жовтня 2021, 13:02 515

У Києві за добу померли 54 людини, серед них однорічний хлопчик - Кличко

27 жовтня 2021, 13:02 515
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Фото: з відкритих джерел
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У Києві за минулу добу виявили 1416 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, а 560 осіб було госпіталізовано. Померли 54 людини, серед яких однорічний хлопчик

Як передає RegioNews, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Кількість хворих, які потребують госпіталізації, зростає. Переважна більшість із них - у важкому стані. Щодня в лікарні приймають понад 40 карет швидкої допомоги", - розповів він.

За його словами, лікарі, які працюють в бригадах швидких, говорять про необхідність запровадження локдауну. Бо від такої кількості хворих медики працюють уже на межі своїх можливостей, пояснив мер.

Загалом у лікарнях столиці підготовлені майже 6 тисяч ліжок для хворих на коронавірус і продовжують готувати додаткові ліжка.

З обладнаних подачею кисню (а це 95% від загальної кількості) заповнені сьогодні майже 66% ліжок. І з такими темпами розповсюдження вірусу місць із киснем скоро може не вистачати", - додав Кличко.

Раніше повідомлялось, що за минулу добу в Україні зафіксовано 22 574 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1874), Харківській (1641), Одеській (1477), Львівській (1426) областях та Києві (1416).

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