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16 жовтня 2021, 14:35 14

В Україні відсоток дітей серед хворих на коронавірус не збільшився – Ляшко

16 жовтня 2021, 14:35 14
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Фото з відкритих джерел
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В Україні відсоток дітей серед хворих на коронавірус не збільшився. У порівнянні з минулою хвилею, цей показник має такі ж самі значення

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю Радіо Свобода, передає RegioNews.

Зараз в нас за кількістю здається, ніби відбувається зростання. Можна побачити, що діти хворіють, і в статистику потрапляють діти. І в школах ми бачимо, що діти хворіють. Але якщо ми подивимося у відсотковому відношенні до всіх людей, які захворіли, то побачимо, що в нас - діапазон 7-10%, - розповів Ляшко.

Міністр пояснив, що наразі по COVID-захворюваності серед неповнолітніх спостерігається така ж сама тенденція, що і навесні цього року.

Тобто суттєвого зсуву захворюваності саме в дитячий вік, від 0 до 18-ти, в Україні не зареєстровано, - додав Ляшко.

Як повідомлялося, осінні канікули для школярів можуть продовжити до 4 тижнів через пандемію коронавірусу.

Окрім цього, відомо, що в Україні можуть дозволити вакцинацію від COVID-19 дітей від 12 років.

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