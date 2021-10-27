У Сумах викрили лікаря, який торгував сертифікатами про COVID-вакцинацію
Правоохоронці викрили сімейного лікаря та його спільника у Сумах, які "продавали" міжнародні сертифікати про вакцинацію від COVID-19
Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Сумської обласної прокуратури.
Так, за даними слідства, один з місцевих жителів через месенджер підшукував бажаючих отримати свідоцтво без обов’язкового щеплення.
"Дані таких осіб, після перерахунку ними коштів на банківську картку, чоловік передавав медпрацівниці, яка вносила їх в інформаційну систему Національної служби здоров’я України. Відтак відомості про вакцинацію від COVID-19 з’являлись у мобільному додатку "Дія", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за одне таке свідоцтво сплачували у середньому 3 тисячі гривень.
Під час санкціонованих обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, готівку та медичні документи.
Нагадаємо, нещодавно у Києві правоохоронці викрили лікаря та трьох медсестер лабораторії, які видавали підроблені COVID-сертифікати без здачі аналізів.