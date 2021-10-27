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27 жовтня 2021, 13:34 4

У Сумах викрили лікаря, який торгував сертифікатами про COVID-вакцинацію

27 жовтня 2021, 13:34 4
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Фото: з відкритих джерел
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Правоохоронці викрили сімейного лікаря та його спільника у Сумах, які "продавали" міжнародні сертифікати про вакцинацію від COVID-19

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Сумської обласної прокуратури.

Так, за даними слідства, один з місцевих жителів через месенджер підшукував бажаючих отримати свідоцтво без обов’язкового щеплення.

"Дані таких осіб, після перерахунку ними коштів на банківську картку, чоловік передавав медпрацівниці, яка вносила їх в інформаційну систему Національної служби здоров’я України. Відтак відомості про вакцинацію від COVID-19 з’являлись у мобільному додатку "Дія", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за одне таке свідоцтво сплачували у середньому 3 тисячі гривень.

Під час санкціонованих обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, готівку та медичні документи.

Нагадаємо, нещодавно у Києві правоохоронці викрили лікаря та трьох медсестер лабораторії, які видавали підроблені COVID-сертифікати без здачі аналізів.

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