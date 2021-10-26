Шкарлет покритикував Тернопільщину і Волинь за засилля асинхронного навчання на дистанційці

Фото з відкритих джерел

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Дослідження Держслужби якості освіти тривало з 11 по 22 жовтня включно.

Міністр відзначив, що в усіх областях України спостерігається високий рівень цифрової грамотності педагогів, а під час дистанційного навчання школи здебільшого використовують поєднання синхронного та асинхронного режимів (93%).

Водночас, найбільше закладів, які використовують лише асинхронний режим навчання, – у Тернопільській та Волинській областях (93% і 37% відповідно). Тож закликаю департаменти освіти Тернопільщини та Волині вжити заходів й для синхронного навчання дітей, - написав Шкарлет.

Також міністр зауважив, що під час дистанційного навчання у всіх областях переважна більшість закладів освіти використовують інформаційно-комунікаційні системи, зокрема електронні освітні платформи: ресурс для змішаного та дистанційного навчання "Всеукраїнська школа онлайн"; українську електронну освітню систему "Мій Клас"; хмарні сервіси Google (G Suite, Classroom, Google Meet, Class Time); онлайн-сервіси та інструменти для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей за допомогою програмних застосунків Zoom та Skype. На онлайн-уроках учителі використовують різноманітні форми організації роботи – підвищення пізнавальної активності учнів: презентації, інтерактивні вправи, демонстрації, зокрема відео та анімаційні.

Серед недоліків, які виявив моніторинг, Сергій Шкарлет назвав якість інтернет-зв’язку, участь у синхронному режимі навчання не всіх учнів з класу і оперативність появи актуальної інформації про організацію дистанційного навчання на сайтах закладів освіти.

Усього за час дослідження працівники територіальних органів Служби якості освіти відвідали 1078 онлайн-уроків.

Як повідомлялося, школи Львова з 1 листопада переходять на дистанційку.

Ще від 10 жовтня у місті на Запоріжжі школи і церкви перейшли на "дистанційку".