На Запоріжжі школи і церкви переходять на "дистанційку"

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Через визначення на території Запорізької області "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки закладам освіти, культури, спорту, релігійним організаціям Мелітополя рекомендують перейти на дистанційну форму роботи

Рекомендації оприлюднили на сайті Мелітопольської міськради, передає RegioNews.

Рекомендації прийняті відповідно до протоколу засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області від 06.10.2021 № 27 та згідно з даними, розміщеними на офіційному вебсайті МОЗ.

Закладам загальної середньої та позашкільної освіти міста рекомедують перейти на "дистанційку" від завтра, 11 жовтня, і розглянути можливість перенесення осінніх канікул на інший термін: з 18.10.2021 по 24.10.2021.

У звичайному режимі працюватимуть дитсадки.

- Обмежити доступ мешканців міста до участі у богослужіннях; - максимально проводити богослужіння у режимі "онлайн", - рекомендують релігійним організаціям Мелітополя.

Як повідомлялося, 3 жовтня на Херсонщині 5 шкіл відправили на дистанційне навчання через сплеск захворюваності на коронавірус.

Також Львів посилює карантин: з 18 жовтня школи відправляють на дистанційне навчання та призупиняються планові операції.