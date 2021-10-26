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26 октября 2021, 19:11 33

Шкарлет покритиковал Тернопольщину и Волынь за засилье асинхронного обучения на дистанционке

26 октября 2021, 19:11 33
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Фото из открытых источников
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Министр образования и науки сообщил о результатах мониторинга качества организации дистанционного обучения, осуществленного МОН

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Исследование Госслужбы качества образования продолжалось с 11 по 22 октября включительно.

Министр отметил, что во всех областях Украины наблюдается высокий уровень цифровой грамотности педагогов, а во время дистанционного обучения школы в основном используют сочетание синхронного и асинхронного режимов (93%).

В то же время, больше всего заведений, которые используют только асинхронный режим обучения, – в Тернопольской и Волынской областях (93% и 37% соответственно). Поэтому призываю департаменты образования Тернопольщины и Волыни принять меры и для синхронного обучения детей, - написал Шкарлет.

Также министр отметил, что во время дистанционного обучения во всех областях подавляющее большинство заведений используют информационно-коммуникационные системы, в частности электронные образовательные платформы: ресурс для смешанного и дистанционного обучения "Всеукраинская школа онлайн"; украинскую электронную образовательную систему "Мой Класс"; облачные сервисы Google (G Suite, Classroom, Google Meet, Class Time); онлайн-сервисы и инструменты для проведения видеоконференций и онлайн-встреч при помощи программных приложений Zoom и Skype. На онлайн-уроках учителя используют различные формы организации работы - повышение познавательной активности учащихся: презентации, интерактивные упражнения, демонстрации, в частности видео и анимационные.

Среди недостатков, которые выявил мониторинг, Сергей Шкарлет назвал качество интернет-связи, участие в синхронном режиме обучения не всех учащихся из класса и оперативность появления актуальной информации об организации дистанционного обучения на сайтах учебных заведений.

Всего за время исследования работники территориальных органов службы качества образования посетили 1078 онлайн-уроков.

Как сообщалось, школы Львова с 1 ноября переходят на дистанционку.

Также вузы в пяти областях Украины перешли на дистанционку.

Еще с 10 октября в городе на Запорожье школы и церкви перешли на "дистанционку".

Сергей Шкарлет министр Минобразования дистанционное обучение школы проверки

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