Школярі Дніпра йдуть на канікули на тиждень раніше через "червону зону"

Школи Дніпра через введення в регіоні "червоної" зони карантину йдуть на канікули з 18 жовтня, а не з 25, як планувалося раніше

Про це йдеться в повідомленні Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, передає RegioNews.

Як зазначається, рішення щодо передчасних канікул у школах Дніпра було прийнято через рішення держкомісії з ТЕБ та НС щодо встановлення "червоної" зони карантину в Дніпропетровській області та враховуючи рекомендації щодо початку канікул з 18 жовтня Міністерства освіти і науки України.

З метою запобігання зростанню захворюваності на ковід серед дітей ми вимушені розпочати канікули з 18 жовтня 2021 року, - йдеться у повідомлені.

Разом з тим, садочки працюватимуть у звичайному режимі.

Як повідомлялося, на межі "червоної" зони карантину знаходяться п'ять областей.

Також мер Дніпра обмежив допуск невакцинованих співробітників міськради на роботу.