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26 жовтня 2021, 17:55 57

Школи Львова з 1 листопада переходять на дистанційку

26 жовтня 2021, 17:55 57
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Фото: Рixabay
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З понеділка, 1 листопада, по завершенню канікул львівські школярі повернуться до онлайн-навчання

Про це під час брифінгу повідомив мер Львова Андрій Садовий, пише RegioNews з посиланням на "Суспільне".

За словами міського голови Львова, рішення стосується і молодшої, і старшої школи.

"Закінчуються канікули, тому багато батьків мають запитання: "А що буде з понеділка?". Комісія прийняла однозначне чітке рішення, що з понеділка усі школярі переходять на дистанційне навчання. Це і початкова школа, і старші класи. Очно будуть працювати тільки садочки", — заявив Садовий.

Мер Львова додав, завтра, 27 жовтня, урядова комісія найімовірніше ухвалить рішення щодо переведення області в "червону" зону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Львівщині може частково зупинитися громадський транспорт.

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