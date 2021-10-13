Схвалено проєкт нової редакції Закону України "Про дошкільну освіту”
Урядом схвалено проєкт нової редакції Закону України “Про дошкільну освіту”
Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
Міністр виокремив головні тези документу.
Цим документом насамперед МОН пропонує:
запровадити інтернатуру для молодих фахівців сфери дошкілля;
реалізувати принцип "гроші ходять за дитиною";
втілити в життя академічну автономію закладів дошкільної освіти та упорядкувати їхню типологію, - зазначив Шкарлет.
Як повідомлялося, Міносвіти запровадило електронні свідоцтва про початкову освіту.
Раніше стало відомо, як проходитиме ДПА для випускників шкіл 2022-го року.
МІносвіти рекомендує школярів достроково відправити на канікулиВсі новини »
13 жовтня 2021, 15:56Київ не планує переносити канікули у школах - КМДА
13 жовтня 2021, 13:04Педагогів без щеплення проти COVID відсторонять від роботи - Ляшко
13 жовтня 2021, 10:29
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
"Надзвичайні" скарги. Чи є десь реальна загроза зриву опалювального сезону
Притулок ліберал-націоналістів. Як Притула збирає свою нову команду із успішних "старих облич" Західної України