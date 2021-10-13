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13 жовтня 2021, 20:15 10

Схвалено проєкт нової редакції Закону України "Про дошкільну освіту”

13 жовтня 2021, 20:15 10
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Фото з відкритих джерел
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Урядом схвалено проєкт нової редакції Закону України “Про дошкільну освіту”

Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Міністр виокремив головні тези документу.

Цим документом насамперед МОН пропонує:

запровадити інтернатуру для молодих фахівців сфери дошкілля;

реалізувати принцип "гроші ходять за дитиною";

втілити в життя академічну автономію закладів дошкільної освіти та упорядкувати їхню типологію, - зазначив Шкарлет.

Як повідомлялося, Міносвіти запровадило електронні свідоцтва про початкову освіту.

Раніше стало відомо, як проходитиме ДПА для випускників шкіл 2022-го року.

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