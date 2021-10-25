Названа єдина область, де не досягнутий поріг щеплення у 80% працівників шкіл
Станом на 25 жовтня принаймні одну дозу щеплення отримали 88,2% працівників закладів загальної середньої освіти, поріг щеплення у 80% не досягнуто лише на Рівненщині
Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
Шкарлет повідомив, що двома дозами вакциновано майже 400 тис. педагогів по всій країні.
Найвищий рівень вакцинації демонструють області (повний та неповний цикл вакцинування):
Миколаївська – 98%;
Київська – 95,5%;
Харківська – 94,6%;
Донецька – 92,7%;
Хмельницька – 91,6%, - пише міністр.
Також Сергій Шкарлет додав, що поріг щеплення у 80% працівників шкіл (повний та неповний цикл вакцинації) не досягнуто лише в одному-єдиному регіоні.
І це Рівненська область, - написав він.
Як повідомлялося, у МОН розповіли, як працюватимуть школи в "червоній" зоні.