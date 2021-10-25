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25 жовтня 2021, 13:58 253

Названа єдина область, де не досягнутий поріг щеплення у 80% працівників шкіл

25 жовтня 2021, 13:58 253
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Фото з відкритих джерел
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Станом на 25 жовтня принаймні одну дозу щеплення отримали 88,2% працівників закладів загальної середньої освіти, поріг щеплення у 80% не досягнуто лише на Рівненщині

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Шкарлет повідомив, що двома дозами вакциновано майже 400 тис. педагогів по всій країні.

Найвищий рівень вакцинації демонструють області (повний та неповний цикл вакцинування):

Миколаївська – 98%;

Київська – 95,5%;

Харківська – 94,6%;

Донецька – 92,7%;

Хмельницька – 91,6%, - пише міністр.

Також Сергій Шкарлет додав, що поріг щеплення у 80% працівників шкіл (повний та неповний цикл вакцинації) не досягнуто лише в одному-єдиному регіоні.

І це Рівненська область, - написав він.

Як повідомлялося, у МОН розповіли, як працюватимуть школи в "червоній" зоні.

Також Зеленський відповів на петицію про введення кримінальної відповідальності за примусову вакцинацію.

COVID-19 вакцинація школи Міносвіти Сергій Шкарлет Рівненська область

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