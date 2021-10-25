Виші в п'яти областях України перейшли на дистанційку

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У п'яти областях України вищі навчальні заклади перейшли на дистанційну форму навчання до 15 листопада

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, передає RegioNews.

Для збереження здоров'я педагогів і здобувачів освіти в закладах фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти всіх форм власності та сфер управління минулого тижня Міністерство освіти і науки рекомендувало запровадити дистанційне навчання з 25 жовтня до 15 листопада. За оперативною інформацією МОН, університети п’яти областей перейшли на дистанційну форму навчання, - йдеться в повідомленні.

На дистанційну форму навчання перейшли 100% вишів у Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Одеській та Сумській областях.

Деякі виші використовують змішану форму навчання. Найбільше таких університетів у Харківській області - вісім закладів, а також по два університети в Київській та Чернігівській областях, - зазначили в Міносвіти.

За даними міністерства, в очному режимі продовжують працювати вищі навчальні заклади Черкащини - вісім університетів, а також п’ять університетів Житомирщини.

Як повідомлялося, осінні канікули для школярів можуть продовжити до 4 тижнів.