На Дніпропетровщині чоловік стріляв по дітях

Нацполіція

У Кривому Розі 58-річний чоловік здійснив два постріли з травматичного пістолету по неповнолітніх хлопцях, які перебували неподалік багатоповерхівки й втік до своєї квартири

Про це пише RegioNews з посиланням на головне управління Національної поліції України в Дніпропетровській області.

Зазначається, що чоловік промазав. Наразі його вже затримала поліція. В квартирі знайшли травматичний 9 мм пістолет, зовні схожий на пістолет Макарова.

За вказаним фактом триває досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю).

Нагадаємо, що нещодавно у центрі Києва біля одного з барів сталася бійка. Один з її учасників почав стріляти. Постраждала одна людина