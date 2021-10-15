У центрі Києва сталася бійка зі стріляниною: є потерпілий

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У центрі Києва біля одного з барів сталася бійка, в результаті якої один з учасників відкрив стрілянину. Постраждала одна людина

Про це пише RegioNews з посиланням на Інформатор

Все сталося близько 1: 40 в будинку за адресою Хрещатик, 44. Там розташований один з популярних столичних барів "Диктат", вхід в який завжди під контролем охорони.

За попередньою інформацією, в барі сталася бійка. Але що стало причиною конфлікту і хто відкрив стрілянину — поки невідомо.

На місці працювали медики, надавали допомогу одному з постраждалих. Також на місце події стягнули десяток екіпажі поліції.

Нагадаємо, що у серпні у столичному ресторані сталася стрілянина. Поранено одну людину