У центрі Києва сталася бійка зі стріляниною: є потерпілий
У центрі Києва біля одного з барів сталася бійка, в результаті якої один з учасників відкрив стрілянину. Постраждала одна людина
Про це пише RegioNews з посиланням на Інформатор
Все сталося близько 1: 40 в будинку за адресою Хрещатик, 44. Там розташований один з популярних столичних барів "Диктат", вхід в який завжди під контролем охорони.
За попередньою інформацією, в барі сталася бійка. Але що стало причиною конфлікту і хто відкрив стрілянину — поки невідомо.
На місці працювали медики, надавали допомогу одному з постраждалих. Також на місце події стягнули десяток екіпажі поліції.
Нагадаємо, що у серпні у столичному ресторані сталася стрілянина. Поранено одну людину
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