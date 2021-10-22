16:55  22 жовтня
Аваков захворів на коронавірус та самоізолювався
11:18  22 жовтня
"Київтеплоенерго" заговорило про віялові відключення електроенергії у столиці
17:49  22 жовтня
Окупанти на Донбасі поранили двох наших бійців
UA | RU
UA | RU
22 жовтня 2021, 21:39 11

Полтавку, яка стріляла з арбалета у вчителів в обласному центрі, перевели до психіатричної лікарні

22 жовтня 2021, 21:39 11
Читайте также на русском языке
Фото Нацполіції
Читайте также
на русском языке

Полтавці, яка стріляла з арбалета у вчителів в обласному центрі у школі № 11, змінили запобіжний захід. Замість тримання під вартою підозрювана перебуватиме у психіатричній лікарні

Відповідну ухвалу суду оприлюднили в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає RegioNews.

Згідно з нею, про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на поміщення до психіатричного закладу клопотала слідча Карина Тутак.

18 жовтня до матеріалів кримінального провадження долучили висновок комплексної судової психолого-психіатричної експертизи. У ньому зазначено, що підозрювана мала хронічне психічне захворювання – шизофренію – і не могла усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Слідчий суддя Київського районного суду Полтави Юрій Куліш задовольнив клопотання.

Як повідомлялося, 6 вересня у Полтаві ексвипускниця школи стріляла у вчителів з арбалета, двох поранила.

8 вересня суд взяв під варту дівчину, яка стріляла з арбалета у педагогів - 19-річній Таїсії. Їй призначили тримання під вартою 60 діб без права внесення застави.

суд стрілянина школа Полтава психлікарня

На Дніпропетровщині чоловік стріляв по дітях
21 жовтня 2021, 13:26
У Києві відвідувач ресторану вистрелив у живіт охоронцю
19 жовтня 2021, 12:49
На Волині у психлікарні зафіксували спалах коронавірусу
18 жовтня 2021, 14:06
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова
З Кличком проти Філатова? Навіщо Коломойський бере під контроль дніпровський "УДАР"
Всі публікації »
Андрій Смолій
Яніна Соколовська
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram