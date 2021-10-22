Полтавку, яка стріляла з арбалета у вчителів в обласному центрі, перевели до психіатричної лікарні

Фото Нацполіції

Полтавці, яка стріляла з арбалета у вчителів в обласному центрі у школі № 11, змінили запобіжний захід. Замість тримання під вартою підозрювана перебуватиме у психіатричній лікарні

Відповідну ухвалу суду оприлюднили в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає RegioNews.

Згідно з нею, про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на поміщення до психіатричного закладу клопотала слідча Карина Тутак.

18 жовтня до матеріалів кримінального провадження долучили висновок комплексної судової психолого-психіатричної експертизи. У ньому зазначено, що підозрювана мала хронічне психічне захворювання – шизофренію – і не могла усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Слідчий суддя Київського районного суду Полтави Юрій Куліш задовольнив клопотання.

Як повідомлялося, 6 вересня у Полтаві ексвипускниця школи стріляла у вчителів з арбалета, двох поранила.

8 вересня суд взяв під варту дівчину, яка стріляла з арбалета у педагогів - 19-річній Таїсії. Їй призначили тримання під вартою 60 діб без права внесення застави.