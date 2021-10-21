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21 жовтня 2021, 14:41 61

В ОПЗЖ спростували виключення нардепа Киви з партії

21 жовтня 2021, 14:41 61
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з відкритих джерел
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Співголова фракції "опозиційна платформа - за життя" Юрій Бойко спростував інформацію про виключення нардепа Іллі Ківи з партії

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм народного депутата Ренат Кузьмін (фракція "ОПЗЖ")

"На моє запитання про виключення Ківи з партії Юрій Бойко відповів, що ця інформація - фейк, ніхто Ківу не виключав і зараз готується партійне спростування для ЗМІ. Правда, сам Ківа вже підтвердив своє виключення. Для мене, наприклад, все, що відбувається-повна несподіванка, якщо не сказати більше. Якщо фейк-чекаємо спростування. Не фейк - чекаємо пояснення", - написав Кузьмін.

Він також додав, що Киву могла виключити лише Політрада партії.

"Чекаємо на офіційний коментар. Мені теж дуже цікаво", - зауважив нардеп

Нагадаємо, що Ківа заявив про своєму виключенні з партії ОПЗЖ. За його словами, рішення про його виключення лобіювали Юрій Бойко і Сергій Льовочкін.

партія ОПЗЖ депутати виключення

 
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