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26 октября 2021, 16:10 7

По факту стрельбы нардепа от ОПЗЖ Кивы возбуждено уголовное дело

26 октября 2021, 16:10 7
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Фото из открытых источников
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По факту стрельбы народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы возбуждено уголовное дело

Об этом во вторник сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Фактовое дело есть, - сказала она, отвечая на вопрос, возбудили ли в отношении Кивы производство после его стрельбы.

Кроме того, Венедиктова добавила, что в отношении Кивы расследуется достаточно много уголовных дел.

Известно, что Кива выложил в соцсеть видео, на котором он, с автоматом в руках, рассказывает, что является "лидером антифашистского движения в Украине” и засыпает угрозами последователей Бандеры. Наконец стреляет из автомата и устраивает фейерверк.

Как сообщалось, ранее "УДАР" требовал у СБУ возбудить дело о госизмене против Кивы.

Позже сообщалось, что нардепа Киву исключили из ОПЗЖ, что затем в ОПЗЖ опровергли.

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Илья Кива Ирина Венедиктова генпрокурор криминальное дело стрельба

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