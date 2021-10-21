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21 жовтня 2021, 13:04 63

Нардепа Киву виключили з ОПЗЖ

21 жовтня 2021, 13:04 63
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з відкритих джерел
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Народного депутата Іллю Киву виключили зі складу партії "Опозиційна платформа За життя"

Про це пише RegioNews з посиланням на коментар політика PavlovskyNews.

"Дійсно представники Львочкіна(нардепа Сергія Львочкіна-ред.) домоглися мого виключення з партії", - розповів парламентар

Він очікує, що в подальшому його виключать з фракції.

"Я не давав їм можливість зливати і продавати партію, підробляти документи. Може бути їм дійсно не подобається моя позиція по відношенню до нацистським злочинцям або до президента РФ. Це нормальна історія, ми маємо право на свою точку зору і позицію. Я готовий як до діалогу, так і до різких безкомпромісним дій ", - заявив Ківа і уточнив, що поки не отримав відповіді щодо цієї ситуації від керівництва партії.

Кива потрапив до парламенту за списком партії ОПЗЖ. У разі виключення від буде позафракційним депутатом.

Нагадаємо, що нардеп постійно потрапляв у скандали. Зокрема після розслідування журналістів щодо жомової ями. Вищий антикорупційний суд стягнув до державного бюджету 1,2 мільйони гривень прибутку від жомової ями народного депутата Іллі Киви.

Політик також зі скандалом захистив кандидатську дисертацію. Міністерство освіти анонсувало проведення розслідування та пообіцяло вивчити дисертацію.

партїї ОПЗЖ фракція депутати

 
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