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22 октября 2021, 21:39 7

Полтавку, которая стреляла из арбалета в учителей в областном центре, перевели в психиатрическую больницу

22 октября 2021, 21:39 7
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Фото Нацполиции
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Полтавчанке, которая стреляла из арбалета в учителей в областном центре в школе № 11, изменили меру пресечения. Вместо содержания под стражей подозреваемая будет находиться в психиатрической больнице

Соответствующее определение суда обнародовали в Едином государственном реестре судебных решений, передает RegioNews.

Согласно ему, об изменении меры пресечения с содержания под стражей на помещение в психиатрическое учреждение ходатайствовала следователь Карина Тутак.

18 октября к материалам уголовного дела приобщили заключение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. В нем указано, что подозреваемая имела хроническое психическое заболевание - шизофрению - и не могла осознавать свои действия и управлять ими.

Следственный судья Киевского районного суда Полтавы Юрий Кулиш удовлетворил ходатайство.

Как сообщалось, 6 сентября в Полтаве экс-выпускница школы стреляла в учителей из арбалета, двоих ранила.

8 сентября суд взял под стражу девушку, стрелявшую из арбалета в педагогов - 19-летнюю Таисию. Ей назначили содержание под стражей 60 суток без права внесения залога.

суд стрельба школа Полтава психбольница

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