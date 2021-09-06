У Полтаві ексвипускниця школи стріляла у вчителів з арбалета, двох поранила

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Сьогодні у одній із полтавських шкіл дівчина цілеспрямовано поранила з арбалета двох педагогів

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини, передає RegioNews.

Інформація, що на території однієї зі шкіл міста невідома дівчина поранила двох вчителів, надійшла до поліції Полтави від громадян 6 вересня, близько 10:00.

За попередньою версією, на територію школи №11 міста Полтави зайшла невідома, яка з арбалету поранила двох вчителів. Поліцейські встановили особу правопорушниці. Нею виявилася місцева дівчина, 2002 року народження, - йдеться в повідомленні.

Наразі вона надає свідчення слідчим.

Обставини та мотиви протиправної діяльності фігурантки з’ясовуються.

За інформацією місцевих ЗМІ, дівчина - імовірна колишня випускниця цієї школи.

У руках ексшколярки був професійний спортивний арбалет, з якого вона почала стріляти у людей навколо. Одній із вчительок школи стріла навиліт втрапила в руку, - повідомляє видання "Полтавська хвиля".

Очевидці описують зловмисницю як "дівчину з зеленим волоссям, схожу на персонажа з мультфільму в стилі аніме". Кажуть, що вона увірвалася до школи з арбалетом через плече і почала хаотично стріляти в різні боки.

За попередньою інформацією, вона цілеспрямовано готувалася вбити одного із вчителів цієї школи, - пише видання.

Як повідомлялося, нещодавно у Чернівцях близько 50 осіб влаштували бійку під рестораном.