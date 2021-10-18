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18 жовтня 2021, 14:06 72

На Волині у психлікарні зафіксували спалах коронавірусу

18 жовтня 2021, 14:06 72
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Фото: з відкритих джерел
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У Волинській обласній психіатричній лікарні зафіксовано спалах коронавірусної інфекції серед пацієнтів закладу -COVID підтверджено вже у 39 осіб

Як передає RegioNews, про це "Волинським новинам" повідомила головний лікар закладу Людмила Юрко.

Перші симптоми захворювання у пацієнтів психлікарні виявили 12 жовтня. За допомогою ПЛР-тестів у них лабораторно підтвердили наявність COVID-19.

"У той же день, 12 жовтня, нашу лікарню включили у перелік закладів, що мають право надавати допомогу пацієнтам з COVID-19. І ми розгорнули ковідне відділення на 50 ліжок, куди й перемістили всіх пацієнтів, у яких підтвердили діагноз. Організована робота медичних команд. Хворі отримують необхідну лікарську допомогу у повному обсязі", - зазначила вона.

Станом на 18 жовтня коронавірус підтверджений у 39 пацієнтів закладу. Всі вони мають легку форму захворювання або середнього ступеня.

"Дихальної недостатності станом на сьогодні у жодного із хворих немає. Сатурація в усіх в межах норми. Утім серед пацієнтів є декілька людей, які мають підвищену температуру тіла – до 38 градусів. Вони почувають себе задовільно", - зазначила лікарка.

Раніше повідомлялося, що у Волинській області виявили спалах коронавірусу в 16 навчальних закладах.

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