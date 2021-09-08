Суд взяв під варту дівчину, яка стріляла з арбалета у педагогів

Фото: Суспільне Полтава

У Полтаві суд обрав запобіжний захід 19-річній Таїсії. Їй призначили тримання під вартою 60 діб без права внесення застави

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Сьогодні, 8 вересня, у Полтаві, за клопотанням слідства та прокуратури, суд обрав 19-річній полтавці, яка поранила двох вчителів місцевої школи, запобіжний захід - тримання під вартою на строк 60 діб", - йдеться у повідомленні.

Так, дівчина буде під вартою до 5 листопада.

Нагадаємо, 6 вересня у Полтаві ексвипускниця школи стріляла у вчителів з арбалета. За даними ЗМІ, одній з вчительок стріла з арбалета наскрізь пробила руку, іншій - попала в спину. Очевидиця розповіла, що дівчина, куривши сигарету, зайшла в один клас та вистрілила у спину вчительці. Вона заходила в кожну аудиторію, яка їй попадалася на дорозі, та стріляла.

Пізніше дівчина, яка 6 вересня з арбалета поранила у полтавській школі №11 двох педагогів, розповіла, чому так вчинила.