Реабілітація здоров'я першого президента України проходить успішно – Арестович

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Перший президент України Леонід Кравчук зараз знаходиться в одній з клінік Німеччини на реабілітації. До цього він переніс складну операцію на серці

Про це повідомив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович в ефірі телеканалу НАШ, передає RegioNews.

За його словами, родичі й близькі Кравчука не хочуть розголошувати будь-яку інформацію про його стан здоров’я.

З паном Кравчуком трохи делікатне питання. Воно полягає в тому, що родичі і близькі просили не коментувати. Але оскільки є суспільний інтерес, інформацію можна озвучити, – сказав Арестович.

Він розповів, що Кравчук зараз проходить етап відновлення після операції в Німеччині. За словами його близьких, реабілітація досить успішна.

При цьому спікер української делегації зазначив, що поки невідомо, чи зможе перший президент України з’явитися на публіці до кінця року.

Як повідомлялося 29 червня, Леонід Кравчук переніс операцію на серці.

У липні стало відомо, що Леонід Кравчук після операції на серці вже місяць перебуває в реанімації.

Також передбачалося, що Кравчук не братиме участь в переговорах ТКГ до кінця року.