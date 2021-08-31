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Кравчук не братиме участь в переговорах ТКГ до кінця року - Арестович
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31 серпня 2021, 08:26 3

Кравчук не братиме участь в переговорах ТКГ до кінця року - Арестович

31 серпня 2021, 08:26 3
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Фото: з відкритих джерел
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Перший президент України та голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук не братиме участі в переговорах ТКГ до кінця поточного року - він наразі перебуває у складному періоді реабілітації

Як передає RegioNews, про це заявив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24".

Наскільки мені відомо, він у складному періоді реабілітації. Тобто там людині 87 рік, операція на серці це завжди дуже складно. Поки буде вести Резніков й мабуть, це буде навіть до листопада-грудня, як я розумію", - відзначив Арестович.

Нагадаємо, в кінці червня Леонід Кравчук переніс операцію на серці. Наразі переговори в ТКГ очолює віцепрем'єр-міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Леонід Кравчук ТКГ олексій арестович перемовини Олексій Резніков

 
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