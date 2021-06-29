Леонід Кравчук переніс операцію на серці, - Арестович

Фото з відкритих джерел

Перший президент України та голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук сьогодні переніс операцію на серці

Про це повідомив радник з інформаційної політики української делегації у ТКГ Олексій Арестович, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Арестович підтвердив, що Леонід Кравчук дійсно переніс операцію на серці.

Факт підтверджуємо, але подробиці не коментуємо, - сказав Арестович.

За його словами, операція пройшла сьогодні.

Учора 87-річний Леонід Кравчук вчора пропустив урочисте засідання Ради з нагоди Дня Конституції.

Як повідомлялося, сьогодні у Раді з'явився законопроєкт Зеленського про великий герб України. Доповідати про необхідність прийняття законопроєкту під час його розгляду в Раді має перший президент Леонід Кравчук.