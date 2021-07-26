Леонід Кравчук після операції на серці вже місяць перебуває в реанімації
Стан здоров’я першого Президента України, глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука погіршився, він майже місяць перебуває в реанімації після операції на серці
Про це повідомила прессекретар Кравчука Оксана Сибірцева у коментарі Громадському, передає RegioNews.
Перший Президент України Леонід Кравчук, який очолює українську делегацію в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, майже місяць перебуває в реанімації після операції на серці. Про це нам повідомила прессекретарка Кравчука Оксана Сибірцева, - йдеться у повідомленні.
Сибірцева підтвердила, що стан здоров’я Кравчука не поліпшився після операції.
Дуже повільна динаміка покращення, — зазначила вона.
Як повідомлялося, 29 червня Леонід Кравчук переніс операцію на серці.
Згодом повідомлялося, що заміна Кравчука в ТКГ Офісом президента поки не планується.