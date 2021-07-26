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26 липня 2021, 21:31 29

Леонід Кравчук після операції на серці вже місяць перебуває в реанімації

26 липня 2021, 21:31 29
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Фото з відкритих джерел
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Стан здоров’я першого Президента України, глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука погіршився, він майже місяць перебуває в реанімації після операції на серці

Про це повідомила прессекретар Кравчука Оксана Сибірцева у коментарі Громадському, передає RegioNews.

Перший Президент України Леонід Кравчук, який очолює українську делегацію в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, майже місяць перебуває в реанімації після операції на серці. Про це нам повідомила прессекретарка Кравчука Оксана Сибірцева, - йдеться у повідомленні.

Сибірцева підтвердила, що стан здоров’я Кравчука не поліпшився після операції.

Дуже повільна динаміка покращення, — зазначила вона.

Як повідомлялося, 29 червня Леонід Кравчук переніс операцію на серці.

Згодом повідомлялося, що заміна Кравчука в ТКГ Офісом президента поки не планується.

ТКГ здоров`я Операція Леонід Кравчук лікарня

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