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21 октября 2021, 16:31 192

Реабилитация здоровья первого президента Украины проходит успешно – Арестович

21 октября 2021, 16:31 192
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Фото из открытых источников
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Первый президент Украины Леонид Кравчук сейчас находится в одной из клиник Германии на реабилитации. До этого он перенес сложную операцию на сердце

Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала НАШ, передает RegioNews.

По его словам, родственники и близкие Кравчука не хотят разглашать какую-либо информацию о его состоянии здоровья.

С господином Кравчуком немного деликатный вопрос. Он заключается в том, что родственники и близкие просили не комментировать. Но поскольку есть общественный интерес, информацию можно озвучить, – сказал Арестович.

Он рассказал, что Кравчук сейчас проходит этап восстановления после операции в Германии. По словам его близких, реабилитация достаточно успешна.

При этом спикер украинской делегации отметил, что пока неизвестно, сможет ли первый президент Украины появиться на публике до конца года.

Как сообщалось 29 июня, Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

В июле стало известно, что Леонид Кравчук после операции на сердце уже месяц находится в реанимации.

Также предполагалось, что Кравчук не будет участвовать в переговорах ТКГ до конца года.

ТКГ реабилитация здоровье Леонид Кравчук алексей арестович

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