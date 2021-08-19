Кравчук вперше пропустить парад до Дня Незалежності: що сталося
Перший президент Леонід Кравчук не буде присутній на урочистих заходах, присвячених Дню Незалежності
Про це повідомила його речниця Оксана Сибірцева, пише RegioNews з посиланням на "Фокус".
"Зараз нічого не плануємо", – сказала вона.
Разом з тим говорити про стан здоровʼя першого президента Сибірцева відмовилася.
"Новин, на жаль, немає", – зауважила речниця.
Відомо, що у минулі роки Кравчук разом з іншими українськими президентами (крім Віктора Януковича) завжди був присутній на заходах, присвячених Дню Незалежності.
Нагадаємо, що Леонід Кравчук у червні переніс операцію на серці.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Кличко vs Зеленський: кулуарна битва за Київ перетворюється у відкриту гру на виліт
"Зіга" від Марцінківа: як франківський мер повеселив громадськість своєю черговою ексцентричною ідеєю