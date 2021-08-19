Кравчук вперше пропустить парад до Дня Незалежності: що сталося

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Перший президент Леонід Кравчук не буде присутній на урочистих заходах, присвячених Дню Незалежності

Про це повідомила його речниця Оксана Сибірцева, пише RegioNews з посиланням на "Фокус".

"Зараз нічого не плануємо", – сказала вона.

Разом з тим говорити про стан здоровʼя першого президента Сибірцева відмовилася.

"Новин, на жаль, немає", – зауважила речниця.

Відомо, що у минулі роки Кравчук разом з іншими українськими президентами (крім Віктора Януковича) завжди був присутній на заходах, присвячених Дню Незалежності.

Нагадаємо, що Леонід Кравчук у червні переніс операцію на серці.