РФ зірвала роботу гуманітарної підгрупи у ТКГ, — Гармаш

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Про це йдеться у повідомленні представника української делегації Сергія Гармаша в Facebook, передає RegioNews.

Він назвав дії Москви і підконтрольних їй бойовиків "цілеспрямованими" через спалах коронавірусу та закриття КПВВ.

Ну й новини з гуманітарної робочої групи. Її роботу знову зірвала своєю появою терористка Майя Пирогова. Це не можна назвати інакше, як спрямований зрив Росією переговорів у гуманітарному треці на тлі закриття КПВВ на Донбасі і гуманітарної катастрофи, викликаною спровокованим Москвою спалахом смертності від COVID-19, – написав Гармаш.

Також Гармаш зауважив, що під час сьогоднішнього засідання підгрупи з політичних питань Україна безрезультатно намагалась отримати від РФ відповідь на питання щодо визначення терміну "Мінські угоди".

За його словами, українська делегація понад рік не може отримати від Кремля письмові пропозиції для розроблення Плану дій у повній відповідності з "Мінськом".

А все тому, що у першому і головному мінському документі – протоколі від вересня 2014 року, є "двостороннє припинення вогню", але немає ОРДЛО. Тобто, двостороннє – значить між Україною та Росією. Москві дуже хочеться забути цей документ. Звідси весь цей цирк з відсутністю відповідей на, здавалося б, елементарні питання, – пояснив Гармаш.

Як повідомлялося, 15 вересня Україна в ТКГ закликала Росію прискорити обмін полоненими.

1 вересня в ТКГ обговорили низку критичних порушень режиму "тиші" проросійськими бойовиками.