Україна в ТКГ: МЗС РФ офіційно визнав участь росіян у конфлікті на сході України

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Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі заявляє, що МЗС РФ офіційно визнав участь російських громадян в збройному конфлікті на сході України

Про це йдеться у повідомленні української делегації у Facebook, передає RegioNews.

Вітаємо російських представників з цим мужнім кроком: визнавати реальність після восьми років послідовної брехні важко, - заявляє українська делегація.

У дописі наведено посилання на коментар офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової "у зв'язку із затриманням в Україні громадянина Росії А.В.Косяка".

Бажаємо російській дипломатії сил та натхнення у взятті наступного бар'єра: - офіційного визнання повної відповідальності керівництва РФ за розв’язання та продовження міжнародного збройного конфлікту на сході України. Це є головною запорукою початку процесу реального мирного врегулювання, - наголошують в українській делегації.

Як повідомлялося, у Горлівці фактично захопили в заручники співробітників Моніторингової місії ОБСЄ.

Раніше РФ зірвала роботу гуманітарної підгрупи у ТКГ.