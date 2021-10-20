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20 жовтня 2021, 10:48 77

Україна в ТКГ: МЗС РФ офіційно визнав участь росіян у конфлікті на сході України

20 жовтня 2021, 10:48 77
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Фото з відкритих джерел
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Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі заявляє, що МЗС РФ офіційно визнав участь російських громадян в збройному конфлікті на сході України

Про це йдеться у повідомленні української делегації у Facebook, передає RegioNews.

Вітаємо російських представників з цим мужнім кроком: визнавати реальність після восьми років послідовної брехні важко, - заявляє українська делегація.

У дописі наведено посилання на коментар офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової "у зв'язку із затриманням в Україні громадянина Росії А.В.Косяка".

Бажаємо російській дипломатії сил та натхнення у взятті наступного бар'єра:

- офіційного визнання повної відповідальності керівництва РФ за розв’язання та продовження міжнародного збройного конфлікту на сході України.

Це є головною запорукою початку процесу реального мирного врегулювання, - наголошують в українській делегації.

Як повідомлялося, у Горлівці фактично захопили в заручники співробітників Моніторингової місії ОБСЄ.

Раніше РФ зірвала роботу гуманітарної підгрупи у ТКГ.

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