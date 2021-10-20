Попри "найбільші виклики за весь час пандемії", уряд не планує вводити повний локдаун

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Кабмін не планує вводити повний локдаун по всій країні та зупиняти економіку

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Україна зіштовхнулася зараз із найбільшими викликами за весь час пандемії. Маємо надвисоку кількість важких випадків і госпіталізацій. П’ять областей перейшли в "червону" зону епідемічної небезпеки. Ще декілька регіонів можуть потрапити в цю зону найближчими днями, - повідомив Шмигаль.

Разом з тим, він додав, що бізнес і громадські заклади можуть працювати навіть у "червоній" зоні, якщо всі відвідувачі та працівники повністю вакциновані.

Ми не плануємо вводити повний локдаун по всій країні та зупиняти економіку. Але як сказав цього тижня Президент: єдиною альтернативою локдауну є масова вакцинація, - додав глава уряду.

Як повідомлялося, учора Зеленський розповів, чи можуть в Україні ввести новий COVID-локдаун.