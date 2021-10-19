Зеленський розповів, чи можуть в Україні ввести новий COVID-локдаун

Фото: сайт Офісу президента

Президент Володимир Зеленський озвучив два шляхи розвитку ситуації з коронавірусом для країни

Про це пише RegioNews з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час інтерв'ю ICTV.

"Є два шляхи... Вакцинація або локдаун. Ось і все. Ми кожного дня перед цим вибором. Я проти локдауну максимально - через економіку. Тому що немає локдауну, ми бачимо цифри - ми зростаємо", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що в країні зараз зростає ВВП, а наповнення бюджету в цьому році навіть більше, ніж було заплановано.

"Я проти локдауну, тому вибір один - вакцинація. В останній момент ми будемо підтримувати локдаун у всій державі", - додав він.

Нагадаємо, раніше у парламенті заявили, що загальнонаціонального локдауну прем'єр-міністр і уряд не планує.