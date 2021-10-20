У "помаранчевій" зоні перебувають 15 регіонів України, ще п'ять "червоні" - МОЗ
В Україні 14 областей та Київ відповідають "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки через високий рівень госпіталізацій пацієнтів із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем і підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, передає RegioNews.
Так, станом на 20 жовтня, "помаранчевій” зоні відповідають:
- Київ;
- Волинська область;
- Житомирська;
- Івано-Франківська;
- Тернопільська;
- Луганська;
- Львівська;
- Миколаївська;
- Сумська;
- Харківська;
- Хмельницька;
- Черкаська;
- Чернівецька;
- Чернігівська;
- Рівненська.
У "червоній" зоні карантину з найжорсткішими обмеженнями перебувають: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська.
У "жовтій" зоні перебувають: Вінницька, Кіровоградська, Закарпатська, Полтавська, Київська області.
Нагадаємо, 19 жовтня в Україні виявили 18 912 нових випадків коронавірусної інфекції. Найбільшу кількість нових хворих виявили в Одеській та Харківській областях.