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20 жовтня 2021, 10:24 48

У "помаранчевій" зоні перебувають 15 регіонів України, ще п'ять "червоні" - МОЗ

20 жовтня 2021, 10:24 48
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні 14 областей та Київ відповідають "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки через високий рівень госпіталізацій пацієнтів із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем і підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, передає RegioNews.

Так, станом на 20 жовтня, "помаранчевій” зоні відповідають:

  • Київ;
  • Волинська область;
  • Житомирська;
  • Івано-Франківська;
  • Тернопільська;
  • Луганська;
  • Львівська;
  • Миколаївська;
  • Сумська;
  • Харківська;
  • Хмельницька;
  • Черкаська;
  • Чернівецька;
  • Чернігівська;
  • Рівненська.

У "червоній" зоні карантину з найжорсткішими обмеженнями перебувають: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська.

У "жовтій" зоні перебувають: Вінницька, Кіровоградська, Закарпатська, Полтавська, Київська області.

Нагадаємо, 19 жовтня в Україні виявили 18 912 нових випадків коронавірусної інфекції. Найбільшу кількість нових хворих виявили в Одеській та Харківській областях.

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