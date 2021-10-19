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19 жовтня 2021, 10:06 996

Київ може перейти до "червоної" зони, підстави для цього є - Радуцький

19 жовтня 2021, 10:06 996
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Фото: з відкритих джерел
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У Києві перевищено один із карантинних показників, а саме заповненість ліжок у COVID-лікарнях. Наразі вона перевищує 70%, цього достатньо для того, щоб місцева влада оголосила в місті "червону" зону

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова голови комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації Михайла Радуцького.

"Наразі Київ ввів другу чергу лікарень (для хворих із коронавірусною інфекцією - ред.). Київ сьогодні завантажений на 70%, а це вже причина, щоб оголошувати "червону зону", - вважає Радуцький.

За його словами, рішення про перехід до іншого рівня обмежень ухвалюють органи місцевої влади, згідно з чинним "адаптивним карантином".

Нагадаємо, раніше голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що водити в Україні загальнонаціональний локдаун не планують завдяки вакцинації населення від коронавірусу.

Київ карантин ушпиталення червона зона Михайло Радуцький

 
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