Ляшко ініціює відсторонення керівника охорони здоров’я міста Запоріжжя

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.

За вчорашній день і в Запорізькій області, і в Україні зробили рекордну кількість щеплень за добу – понад 226 тисяч. І це не межа – регіони можуть і повинні нарощувати темпи далі. Але, на жаль, не всі відповідальні це розуміють, тому буду ініціювати відсторонення керівника охорони здоров’я міста Запоріжжя", - зазначив міністр.