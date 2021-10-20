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Ляшко ініціює відсторонення керівника охорони здоров’я міста Запоріжжя
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20 жовтня 2021, 11:13 175

Ляшко ініціює відсторонення керівника охорони здоров’я міста Запоріжжя

20 жовтня 2021, 11:13 175
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Фото: з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко за результатами перевірки Запорізької області на роботу пунктів вакцинації та дотримання карантину прийняв рішення ініціювати відсторонення керівника охорони здоров'я міста Запоріжжя

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.

За вчорашній день і в Запорізькій області, і в Україні зробили рекордну кількість щеплень за добу – понад 226 тисяч. І це не межа – регіони можуть і повинні нарощувати темпи далі. Але, на жаль, не всі відповідальні це розуміють, тому буду ініціювати відсторонення керівника охорони здоров’я міста Запоріжжя", - зазначив міністр.

У Запоріжжі міністр охорони здоров’я провів кілька робочих зустрічей. Зокрема, побував в обласній інфекційній лікарні та обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Нагадаємо, у Запорізькій області лікарні, що приймають хворих із коронавірусом, заповнені на 70%. Також відомо, що на Запоріжжі школярів масово відправили на карантин.

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