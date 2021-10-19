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У Житомирі з 23 жовтня посилять карантин: що заборонять
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19 жовтня 2021, 16:42 6

У Житомирі з 23 жовтня посилять карантин: що заборонять

19 жовтня 2021, 16:42 6
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Фото з відкритих джерел
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У Житомирі з суботи, 23 жовтня, посилять карантинні обмеження

Як пише RegioNews, таке рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зокрема, в місті введуть додаткові обмеження щодо роботи продовольчих і непродовольчих ринків, а також торгових центрів, підприємств торгівлі та сфери послуг за наступних умов:

  • 1 людина на 10 кв. м;
  • не більше 50% заповненості торгової площі з дотриманням соціальної дистанції не менше 2-х метрів;
  • тільки за наявності сертифікатів про вакцинацію або негативних ПЛР-тестів, зроблений не пізніше ніж за 72 години, для 100% працівників ринку та суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність у межах ринку;
  • допуск відвідувачів тільки в захисних засобах.

При цьому відповідальність за дотримання заходів поклали на керівників підприємств.

Крім того, в Житомирі вводяться додаткові обмеження до роботи закладів харчування - не більше 50% заповненості з розрахунку не більше чотирьох осіб за столиком на відстані у два метри між столиками, сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест для 100% працівників закладу, допуск відвідувачів до закладу і при замовленні тільки в засобах захисту. При цьому буде обмежено час роботи закладів - з 6:00 до 23:00.

Готелям і хостелам буде дозволено працювати при наявності сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тест у 100% працівників закладу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні розширили "помаранчеву" зону карантину.

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