Протягом тижня Миколаїв може перейти в "червону" зону - ОДА
Протягом тижня Миколаївська область може перейти з "помаранчевої" карантинної зони в "червону"
Про це в ефірі програми "Добрий вечір" на каналі НІС-ТВ заявив заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Ігор Кузьмін, передає RegioNews.
Він відмітив, що Миколаївська область поступово переходить в "червону" карантинну зону. Внаслідок чого передбачається посилення заходів з безпеки перевезень у пасажирському транспорті.
З 21 жовтня очікуємо посилення заходів з безпеки перевезень у пасажирському транспорті, це пов'язано з тим, що Миколаївська область поступово переходить до "червоної" зони. Ми вже бачимо, що така тенденція у нас є, і десь протягом тижня ми перейдемо в "червону" зону карантинну, - сказав Ігор Кузьмін.
Як повідомлялося, Івано-Франківська область стрімко наближається до "червоної" зони.
Також головний санлікар країни Кузін стверджує, що "червону" зону в Україні можуть ще розширити найближчим часом.