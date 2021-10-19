Протягом тижня Миколаїв може перейти в "червону" зону - ОДА

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Протягом тижня Миколаївська область може перейти з "помаранчевої" карантинної зони в "червону"

Про це в ефірі програми "Добрий вечір" на каналі НІС-ТВ заявив заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Ігор Кузьмін, передає RegioNews.

Він відмітив, що Миколаївська область поступово переходить в "червону" карантинну зону. Внаслідок чого передбачається посилення заходів з безпеки перевезень у пасажирському транспорті.

З 21 жовтня очікуємо посилення заходів з безпеки перевезень у пасажирському транспорті, це пов'язано з тим, що Миколаївська область поступово переходить до "червоної" зони. Ми вже бачимо, що така тенденція у нас є, і десь протягом тижня ми перейдемо в "червону" зону карантинну, - сказав Ігор Кузьмін.

Як повідомлялося, Івано-Франківська область стрімко наближається до "червоної" зони.

Також головний санлікар країни Кузін стверджує, що "червону" зону в Україні можуть ще розширити найближчим часом.

Разом з тим, нардеп Радуцький заявляє, що загальнонаціонального локдауну прем'єр-міністр і уряд не планує.