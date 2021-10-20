Несмотря на "самые большие вызовы за всё время пандемии", правительство не планирует вводить полный локдаун

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Кабмин не планирует вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Украина столкнулась сейчас с наибольшими вызовами за всё время пандемии. Имеем сверхвысокое количество тяжелых случаев и госпитализаций. Пять областей перешли в "красную" зону эпидемической опасности. Еще несколько регионов могут попасть в эту зону в ближайшие дни, - сообщил Шмигаль.

Вместе с тем, он добавил, что бизнес и общественные заведения могут работать даже в "красной" зоне, если все посетители и работники полностью вакцинированы.

Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но как сказал на этой неделе Президент: единственной альтернативой локдауну является массовая вакцинация, - добавил глава правительства.

Как сообщалось, вчера Зеленский рассказал, могут ли в Украине ввести новый COVID-локдаун.