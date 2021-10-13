Залізничний перегін на Буковині, під яким провалилася земля, сьогодні знову відкрили

Фото Ганни Вакарчук

Після обстежень науковцями, сьогодні відкрили перегін "Новоселиця-Мамалига" в Чернівецькій області, під яким утворилося провалля. Наразі рух дозволений лише для вантажних потягів

Про це повідомляє головна редакторка місцевого видання "Слово правди" Ганна Вакарчук на Facebook, передає RegioNews.

Перегін Новоселиця-Мамалига сьогодні о 15:45 відкрили знову – за висновком львівських науковців, які п’ять днів обстежували місця поблизу Драниці. Але рух перегоном дозволений лише для вантажних потягів, поінформували редакцію залізничники, - написала журналістка.

Вона додала, що на ділянці, де тричі стався обвал, встановили стаціонарний цілодобовий пост з екстреним зв’язком. Черговий обхідник після проходження кожного потяга має проводити обстеження ділянки, де сталась аварія.

Про те, як скоро після такої "обкатки" перегоном пустять столичний потяг (і чи пустять його взагалі), мова поки не йде, - повідомила Ганна Вакарчук.

Як повідомлялося, 20 вересня "Укрзалізниця" змінила маршрут потягу Чернівці-Київ через раптово виникле провалля під залізничним полотном.

25 вересня з цієї ж причини "Укрзалізниця" знову змінила схему руху поїздів у Чернівецькій області.