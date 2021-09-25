"Укрзалізниця" знову змінила схему руху поїздів у Чернівецькій області

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Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм залізничного монополіста

Зазначається, що причиною такого рішення стало повторне просідання земполотна під колією на перегоні Новоселиця — Мамалига, яке зафіксовано вночі 23 вересня.

"Задля безпеки пасажирів поїзд №118/117 Чернігів — Чернівці спрямовано до кінцевої станції об'їзним шляхом, через Тернопіль та Заліщики (поїзд не робить зупинок на станціях)", - зазначається у повідомленні.

У компанії додали, що до стабілізації ситуації зі станом земполотна відправка рейсу з обох кінцевих станцій відбуватиметься за розкладом. Але через об’їзд час поїзда в дорозі збільшиться орієнтовно на 2 години.

Поїзд курсуватиме об'їзним шляхом — через Тернопіль та Заліщики. Через це з маршруту виключені зупинки на станціях: Новоселиця, Ларга, Кам'янець-Подільський та Дунаївці.

Зазначається, що з Чернівців також можна виїхати поїздом №8/7 Чернівці — Київ, до якого "Укрзалізниця" з 27 вересня додає більше вагонів.

При цьому виїзду з Чернівців рейсом №118/117 не буде 1 та 2 жовтня, а також 15 та 16 жовтня. Виїзду з Чернігова цим же рейсом не буде 2 та 3 жовтня, а також 15 та 16 жовтня.

На станціях Ларга, Кам'янець-Подільський та Дунаївці, які виключені з маршруту рейсу №118/117, посадка здійснюватиметься на оперативно призначений поїзд №127/128 Ларга — Чернігів за раніше придбаними квитками на поїзд №117/118.

У Гречанах можлива посадка як на поїзд №117/118, так і на №127/128.

При цьому в "Укрзалізниці" зазначили, що для пасажирів, які відправляються з Тернополя та Заліщиків, з’явилася додаткова можливість дістатися Києва, Чернігова або Чернівців, завдяки об’їзному маршруту поїзда №118/117.

Пасажири, які мають квитки зі станцій, де обмежено рух через провал у земляному полотні, можуть здати квиток і повернути кошти. Для цього слід звернутися із заявою та квитком у будь-яку касу вокзалу.

Також вони можуть дістатися станцій Ларга або Кам'янець-Подільський і сісти на оперативно призначений поїзд, де діють раніше придбані квитки на поїзд №117/118.

"Укрзалізниця" також повідомляє, що вже залучила фахівців з карстових процесів, які аналізуватимуть придатність ділянки Новоселиця — Мамалига для подальшого руху та способи стабілізації земляного полотна.

Нагадаємо, що провал грунту на ділянці Новоселиця-Мамалига стався 20 вересня. За кілька днів "Укрзалізниця" заявила про відновлення руху.