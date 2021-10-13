Железнодорожный перегон на Буковине, под которым провалилась земля, сегодня снова открыли

Фото Анны Вакарчук

После обследований учеными, сегодня открыли перегон "Новоселица-Мамалыга" в Черновицкой области, под которым образовался провал. Сейчас движение разрешено только для грузовых поездов

Об этом сообщает главный редактор местного издания "Слово правды" Анна Вакарчук на Facebook, передает RegioNews.

Перегон Новоселица-Мамалыга сегодня в 15: 45 открыли снова – по заключению львовских ученых, которые пять дней обследовали места вблизи Драницы. Но движение перегоном разрешено только для грузовых поездов, проинформировали редакцию железнодорожники, - написала журналистка.

Она добавила, что на участке, где трижды произошел обвал, установили стационарный круглосуточный пост с экстренной связью. Очередной обходчик после прохождения каждого поезда должен проводить обследование участка, где произошла авария.

О том, как скоро после такой "обкатки" перегоном пустят столичный поезд (и пустят ли его вообще), речь пока не идет, - сообщила Анна Вакарчук.

Как сообщалось, 20 сентября "Укрзализныця" изменила маршрут поезда Черновцы-Киев из-за внезапно возникшей пропасти под железнодорожным полотном.

25 сентября по этой же причине "Укрзализныця" снова изменила схему движения поездов в Черновицкой области.